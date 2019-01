Seksuaalse külgetõmbeta suhte 5 kurba tagajärge

Paljud inimesed usuvad, et seks ja füüsiline külgetõmme on ülehinnatud. Loodetakse, et partner on ka hea sõbra eest, kellega saab koos aega veeta ja lapsi kasvatada. Kuigi need omadused on samuti olulised, ei maksa kirge alahinnata. Ühel heal päeval hakatakse seda tundma kellegi teise vastu, sest vajadused on jäänud katmata ja elus on suur tühimik. Seetõttu on väga inimlik ja paratamatu, et kui partnerite vahel ei ole seksuaalset külgetõmmet või see on ühepoolne, hakkavad asjad viltu vedama.

Vilets seksuaalelu. Inimesed, kes on suhtes partneriga, kelle vastu ei tunne füüsilist külgetõmmet, seksivad tõenäoliselt väga vähe või üldse mitte. Mõned paarid ei seksi koguni aastaid, paljud magavad isegi eraldi tubades, kuigi nad ei ole väga vanad. Kui hakata uurima nende partnerite varasemate seksuaalkogemuste kohta, tuleb tihti välja, et nad ei olegi kunagi koos head seksuaalelu kogenud.

Selliste paaride puhul tuleb sageli ette, et üks heidab teisele ette vähest entusiasmi ja seda, et ta ise seksi ei algata. See ei pruugi aga näidata, et probleem on ühepoolne, sest tihti tuleb välja, et see, kes kurdab vähese seksi üle, saboteerib ka ise paari seksuaalelu, sest pakkumise korral kas keeldub seksist või kurdab, et see ei ole piisavalt hea. Selle tulemusena tema partner tõmbub eemale ja näitab üles veelgi vähem entusiasmi.

Salasuhted. Seksuaalse külgetõmbe puudumine on peamine põhjus, miks hakatakse mujale vaatama. Enamasti ei olegi petjaks see, kes oma partnerit ihaldab, aga saab enda sõnul vähe seksi. Pigem otsib kõrvalsuhteid inimene, kes ei pea oma partnerit atraktiivseks. Sagedasti saavad seetõttu kõrvalsuhted alguse kas trennis või tööl, sest puutudes regulaarselt kokku inimesega, kes sütitab sinus kire, on kiusatusele raske vastu panna. Kui mängu tuleb ka seks, on seda suhet veelgi raskem lõpetada.

Tülitsemine. Kui inimene tunneb, et ta on suhtes lõksus ja õnnetu, siis hakkab ta pidevalt oma partneris vigu leidma. Kuidas ta lõhnab, milliseid sõnu kasutab, kuidas ta sööb… Asjad, mis sind varem võlusid, võivad nüüd hakata närvidele käima. Tülinorija võib ise karta suhet lõpetada, mistõttu loodab ta, et teine saab vihjest aru ja jätab ta ise maha. Teised peegeldavad lihtsalt enda frustratsiooni partnerile. Kuigi kõrvalt paistab, et teise kallal nokkimine on sadistlik, siis enamasti ei tehtagi seda päris teadlikult, mistõttu on seda ka raske lõpetada.

Kaugenemine. See, kes ei pea oma partnerit seksuaalselt atraktiivseks, leiab mooduse, kuidas temast eemal olla. See võib väljenduda nii füüsilise kui emotsionaalse kaugusega.

Lugupidamatus. Kes ei tunne teise vastu tõmmet, võib olla tema suhtes ka lugupidamatu. Austuse puudumine võib olla isegi valusam kui tülinorimine. Selle heaks näiteks on partneri häbistamine teiste ees, oma partneri halvustav võrdlemine kellegi teisega, keda ta ei salli. Partneri häbistamine on selge märk suhtega rahulolematusest.