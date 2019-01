Raamatuga lapsevanemad on kangelased

Peitsin raamatu seeliku alla ja läksin õue. Toas diivanil oli muidugi mugavam kui puu otsas või põõsa all peidus, aga peaasi, et lugeda sai. Ema ei ajanud mind siiski asjatult õue – rohu sees või okste vahel istudes tikkusid putukad liiga tegema, ja nii ma siis ikkagi lõpuks ka ringi lippasin. Aga raamatud – ilma nendeta ma lapsena oma elu ette ei kujutanud. Ja ei kujuta siiani, kuigi lugeda jõuan palju vähem. Raamatutel on olnud suur roll minu kujunemisel selliseks, nagu ma praegu olen.