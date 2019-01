Teenitud karistus? Isa tellis tütreid ahistanud pedofiilist preestri mõrva

Metro kirjutab, et juhtumi asjaolud on veel selgitamisel, kuid politsei usub mõrva eest vastutavat surnud tüdruku isa. Vahi alla on lisaks võetud 30-aastane Generoso Nastam ja 55-aastane Giuseppe Massaro. Usutavalt olid mehed selle auto roolis, millega mõrvar Lõuna-Itaalias asuvasse Frasso Telesinosse sõidutati.