Jäid oma silmarõõmust ilma? Ekspertide 10 soovitust, kuidas eluga edasi minna

1. Luba endal valu tunda

Haiget saamine on raske ja kuigi tunnete alla surumine tundub kergema väljapääsuna, peaksid siiski valu läbi elama. «Oma tunnete läbielamine on ainus viis, et sellest üle saada. Endaga tõrelemine sellepärast, et sul on tunded, ei aita,» sõnab abielu- ja pereterapeut Lesli Doares.

Kliiniline psühholoog Suzana E. Flores sõnab, et on oluline anda endale aega ja valusad emotsioonid läbi kogeda. «Selline teguviis aitab sul oma tundeid analüüsida, et nad lõpuks vabaks lasta,» selgitab ta.

2. Räägi sõbraga

Rääkimine aitab, sellepärast on oluline pöörduda oma sõprade poole ja valu lihtsalt endast välja rääkida. Rääkimine annab võimaluse ka sul endal asju selgemalt näha.

3. Hajuta oma tähelepanu

Oma mõtete juhtimine ei ole kerge, sellepärast on hea vahepeal oma tähelepanu hajutada ja teistele asjadele keskenduda. Tee asju, mida naudid. Mine joogasse, saa sõpradega kokku või sõida linnast eemale. See aitab meenutada, et elus on palju asju, mida endiselt naudid.

4. Ära jälgi ta sotsiaalmeedia kontosid

See on väga oluline punkt, sest tema tegemistega kursis olemine ei muuda ülesaamist ainult keerulisemaks, vaid loob tema elust ka ilustatud pildi. Silmarõõmu jälgimine ei lase sul edasi liikuda ka sellepärast, et loob illusiooni, nagu oleks ta endiselt osa sinu elust, kuigi tegelikult ei ole. Kui sa ei taha jälgimist lõpetada, peida vähemalt tema postitused oma uudisvoost.

5. Korda endale, et seda on ka teistega juhtunud

Kui elad parasjagu läbi südamevalu, võib tekkida tunne, et kannatad siin maailmas üksinda. Reaalsus on see, et suurem osa inimesi on seda elus kogenud ja sellele mõtlemine tekitab tunde, et sa ei ole üksi.

6. Kirjuta see endast välja

Mõnikord ei ole võimalik sõpradega kõigest rääkida või ei tunne sa ennast selleks piisavalt mugavalt. Sellisel juhul aitab juhtunu ja oma emotsioonide kirja panemine sul ennast paremini tunda. Kui soovid, võid pärast kirjutatu lausa ära põletada.

7. Leia endale uus hobi

Doares sõnab, et uus on alati hea. «See aitab vanast rutiinist välja tulla ja nõuab sinult tähelepanu ning pingutust,» selgitab abielu- ja pereterapeut. Uus hobi aitab ka uute inimestega tuttavaks saada, kes juhivad tähelepanu kõrvale.

8. Mõtle oma suhete ajaloole

Kui satud pidevalt suhtedraamadesse, ei ole see hea märk. Võib-olla valid pidevalt inimesi, kes ei ole sinu jaoks saadaval, sest sulle meeldib kättesaamatus või tunned alateadlikult hirmu tõelise suhte ees. Doares soovitab oma suhete ajaloole mõelda, et edaspidi haiget saamist paremini vältida.

9. Hajuta oma tähelepanu kohtingutega

Kuna sa ei ole ilmselt uueks romantiliseks silmarõõmuks emotsionaalselt veel valmis, käi lihtsalt «harjutamise» mõttes paaril kohtingul. See on hea moodus tähelepanu hajutamiseks ja tõestab, et maailmas on veel sulle sobivaid inimesi.

10. Lase lahti