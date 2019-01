Mis juhtub sinu internetieluga pärast surma?

Sotsiaalmeedia ajastul säilib kõikide internetielu ka pärast nende surma. Mida sotsiaalmeedia platvormid kontodega pärast kasutaja surma edasi teevad on erinev, see sõltub paljuski sellest, mida lähedased pereliikmed soovivad.

Facebookis, mille paljud kasutajad on ära surnud, saab konto ära lasta kustutada või siis muuta see mälestuskontoks. ABC andmetel sureb iga päev umbes 8000 Facebooki kasutajat.

Iga inimene saab valida, kas ta pärandab oma konto kellelegi või kustutatakse see pärast tema surma ära. Konto pärandamine tähendab seda, et kellelgi sinu sõbralistist tekib ligipääs sinu kontole ja ta saab sinna näiteks järelehüüde postitada. Ta ei saa lugeda sinu sõnumeid, aga saab veel näiteks vahetada ära profiilipildi.

Kui kasutaja ei ole ise määranud, mis tema kontost edasi saab, siis on perekonnal võimalik lasta see sellegi poolest kustutada, saates Facebookile kadunukese surmatunnistuse.

Instagramil on Facebookiga sarnane poliitika - samamoodi on võimalik lähedasel saata surmatunnistus ja lasta seejärel konto kustutada või siis säilitada see mälestuskontona. Instagrami puhul ei ole kellelgi teisel võimalik enam kontole postitada, ega sinna üldse sisse logida.

Twitteril on kasutaja surma puhul ainult üks võimalus, see on konto eemaldamine. Et seda teha, peab lähedane pereliige saatma koopia oma isikutunnistusest ning konto omaniku surmatunnistuse.