Kõik telekate ette! Skandaalseim teleperekond jõuab täna Eestisse

Kes need eelkõige sotsiaalmeedia sensatsioonidena tuntud Kardashianid siis õigupoolest on ja kuidas nende peadpööritav edu alguse sai?

Pere ilmselt kõige tuntum liige on Robert Kardashiani tütar Kim Kardashian West, kes tänaseks abielus eduka räppari Kanye Westiga. Kimi signatuuriks on hirmsuur ja palju kõneainet pakkunud taguots ja maskina mõjuv kontuurmeik.

Kim Kardashiani Hollywoodi karjäär algas aga personaalse šoppajana. Kimi sõbrannadeks olid tol ajal kuulsuse tipul olev Paris Hilton ja skandaalne näitlejatar Lindsay Lohan. Lekkima läks Kimi seksivideo endise poissõbraga ja juba mõned nädalad hiljem allkirjastatigi tõsielusarja leping. Kollase meedia huvi oli suur ja rauda tuli taguda, kuniks see on kuum. Aastal 2011 abiellus Kim telekaamerate ees korvpalluri Kris Humphriesega. Abieluõnne jagus pisut üle kahe kuu ja siis paar juba lahutas skandaalide saatel. Aastake hiljem hakkas Kim sebima oma noorpõlvesõbra Kanye Westiga ning tänaseks on kuulsal paaril juba kolm last.

Pere jõuline matriarh on ärinaine Kris Jenner (63), kes on abielus olnud kahel korral. Naise esimeseks abikaasaks oli Robert Kardashian, kes endise sportlase ja näitleja OJ Simpsoni hea sõbra ja advokaadina kogus aastal 1995 tuntust maailma enimjälgitumal kohtuprotsessil. Tänaseks Robert Kardashian enam elavate kirjas pole. Kris ja Robert jõudsid ilmale tuua neli last: Kourtney (39), Kim (38), Khloe (34) ja Robert Jr (31). Abielus oli paar aastatel 1978-1991.

Hiljem abiellus Kris endise kümnevõistleja ja olümpiavõitja Bruce Jenneriga (69), kellega saadi kaks last Kendall (23) ja Kylie (21). Bruce on abielus olnud lausa kolmel korral ja tema viimaseks suhteks jäigi abielu Krisiga aastatel 1991-2015. Bruce tegi tõeks oma ammuse soovunelma – soovahetusoperatsiooni – ning nüüd tunneb maailm teda juba naisterahva Caitlyn Jenneri nime all.

Noorimad klanniliikmed Kendall ja Kylie on edukad sotsiaalmeedia staarid ja neil on internetiavarustes kokku üle 50 miljoni jälgija. Kendall on ka tuntud modell, kes esindanud maailmakuulsaid brände nagu näiteks Estee Lauder, Karl Lagerfeldt, Calvin Klein ja Chanel. Semminud on Kendall nii poistebändi One Directioni esilaulja Harry Stylesi kui vormelisõitja Lewis Hamiltoniga.

Tõsielusarjas figureerivad Kimiga võrdselt ka tema õed Kourtney ja Khloe. Kourtey on olnud pikaaegselt düsfunktsionaalses suhtes Scott Disickiga, kellega lahkhelidele vaatamata soetatud samuti ühtekokku kolm last. Tänaseks on Kourtney ja Scott oma suhtele joone alla tõmmanud ja suhtlevad vaid kui lapsevanemad. Ka Khloe on suhtes olnud nii korvpalluri kui räppariga. Kardashiani õekesed pidasid pikaaegselt ka ühist rõiva- ja parfüümiäri.

Oma teisest abielust on Bruce/Caitlyn Jenneril ka kaks poega Brandon ja Brody, keda samuti on tõsielusarjas «Kardashianid» võimalik näha. Esimesest abielust on viljakal soovahetajal ka poeg Burton ja tütar Cassandra, kuid nemad pole tõsielusarjas soovinud osaleda. Brandon Jenneril on olnud ka teisi teleprojekte ning koos oma abikaasaga tehakse ka indie-bändi.

Krisi ja Roberti noorim laps Robert Jr on samuti katsetanud muusikukarjääri, kuid võrreldes oma õdede ja vendadega on tema tähelepanuvajadus väiksem olnud ning seetõttu pole ta ka olnud sama edukas kui ülejäänud klanni liikmed.

Sarjast põikavad läbi ka Kardashiande armeenia päritolu nõbud Kourtni, Kara ja Krista.

Tõsielusarja «Keeping Up with Kardashians» hakati Ameerikas tootma aastal 2007. Üle kümne aasta väldanud sari ei ilmuta tänaseni reitingulangust ega väsimusemärke.

Kanal 11 hakkab kõmulist tõsielusarja näitama alates 12. hooajast, mil segasevõitu elukorraldusega perega on liitunud ka juba muusik ja produtsent Kanye West.