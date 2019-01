Tervisele ohtlik viga, mida paljud ripsmeid värvides teevad

Millal sa esmakordselt selle ripsmetušši avasid, mida sa praegu kannad? Nii kaua aega tagasi, et enam ei mäletagi? Sel juhul viska see kiiresti minema.

Dermatoloog Jessica W selgitab, et ripsmetuššil on ilutoodetest kõige lühem säilivusaeg ning seda peaks vahetama iga paari-kolme kuu tagant. Sõltuvalt brändist võib ripsmetušš olla küllaltki kallis ning see teeb ära viskamise enne tušši otsa lõppemist veelgi raskemaks. Küll aga on säilivusaja ületanud ripsmetušši kasutamisel mitmed terviseohud.

Ripsmetušš on silmade juures ja vedel. See tähendab, et bakterite jaoks on see ideaalne kasvukoht, vahendab TheList. Baktereid täis tušši kasutades on silmapõletik lihtne tulema. Iga päevaga, mis ripsmetušš enda tähtaega ületab, katad sa oma silmi üha paksema bakteritekihiga.