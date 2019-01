5 rakendust, mis teevad teismelise elu lihtsamaks ja paremaks

Nutiseadmed on vaieldamatult saanud igapäevaelu lahutamatuks osaks.Küsitlusfirma Norstat 2017. aasta uuringu põhjal kasutab 38 protsenti 16–24-aastastest Eesti noortest iga päev nutitelefoni enam kui kolm tundi, ligi pooled aga haaravad enda sõnul hommikul esimese asjana peale ärkamist kätte telefoni.

Tallinna ülikooli haridustehnoloogia vanemteaduri Mart Laanpere kinnitusel on tehnoloogiast sõltuvas maailmas ka nutisõltuvus aina kasvav trend – kutsekoolide haridusprogrammi Samsung Digi Pass raames läbi viidud uuringu kohaselt tajub lausa 66 protsenti kutsekooliõpilastest seda Eesti ühiskonnas tõsise probleemina.

Laanpere sõnul on oluline käsikäes tehnoloogia arenguga edendada õpilaste digikompetentse, muuhulgas oskust reguleerida ajakasutust veebis ning kasutada mutitelefoni ka muuks kui meelelahutuseks.

Järgnevalt leiab viis äpisoovitust, mis hoiavad ajurakud tegevuses ka koolivaheajal – need aitavad paremini aega plaanida, keskenduda ning mänguliselt uusi harjumusi luua.

Äpp, mis aitab paremini keskenduda – Forest: Stay focused

Üks õpilaste peamisi tähelepanuvõime hajutajaid on sage sotsiaalmeediavõrgustike kasutamine, mis hakib ajakasutust ja lükkab muud tegevused edasi. Siin tuleb appi Forest mobiilirakendus, kus kasutaja peab istutama metsa ning keskenduma ühele tegevusele korraga.

Iga kord, kui äpist lahkuda, siis mõni puu sureb. Vastutustunne ja saavutusvajadus julgustab aga kasutajaid ühe kindla eesmärgi nimel vaeva nägema. Äpikasutajaid peaks motiveerima ka see, et virtuaalsete puude kasvatamisel kogutud digitaalsed punktid saab hiljem realiseerida päris puude istutamiseks: üle maailma on nii istutatud juba 340 000 uut puud.

Äpp, mis aitab prioriseerida – Smart Study Plan

Vahel kaob motivatsioon seetõttu, et ülesandeid on kuhjunud liiga palju ja aega tundub olevat liiga vähe. Õppimine on oluliselt lihtsam, kui ees on kindel graafik. Smart Study Plan mobiilirakendus aitab luua iganädalaseid personaalseid õppimisplaane, kuhu mahuvad kõik kodutööd, hobid ja puhkepausid.

Kooliülesandeid saab jagada vastavalt keerukusele ning olulisusele. Lisaks saab valida, millal oled nädala jooksul vaba ja millal soovid kodutöödega tegeleda. Äpp tuletab omakorda tähtaegu meelde vastavalt sellele, kas oled pigem pärastlõunal õppija või öökull.

Äpp, mis aitab rahuneda – White Noise Generator

Heade õpitulemuste saavutamine ei ole kinni ainult õppimisgraafikust kinnipidamises, vaid mõnusa stressivaba keskkonna loomises ja piisavas ööunes. White Noise Generator aitab vihmasabina, metsakohina või hoopis lehtede sahina saatel rahuneda ja keskenduda. Nn valge müra taustahelid saab äpis valida nii magamiseks kui mõttetööle keskendumiseks.

Äpp, mis tõstab produktiivsust – Trello

Grupitööde puhul on alati neid, kes jätavad enda osa viimasele hetkele või täidavad ülesandeid hooletult ning viivad keskmise hinde alla. Trello mobiilirakendus on meeskonnatöö puhul suureks abiks ja teeb infovahetuse lihtsamaks: see aitab paremini ühiseid tööülesandeid täita, neid osadeks jagada või edusamme jälgida.

Äpis saab nii iseendale kui teistele määrata tähtaegu ning näha, kui kaugel on lõppeesmärgist teised grupiliikmed. Rakendus aitab meeles pidada ka lihtsamaid ülesandeid, näiteks vanematelt kaasa saadud poenimekirja.

Äpp, millega matemaatikaga sõbraks saada – Photomath