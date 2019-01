Populaarne raamatuvahetusteenus paljastas: just see on eestlaste hulgas kõige populaarsem raamat

Ümmarguse numbriga vahetuseks sattus Rick Yancey põnevusromaan «Viies laine», mida on portaalis varem vahetatud neljal korral. Sel korral liikus raamat Tallinna lugeja riiulilt Pärnusse.

Ajakirjas Social Science Research hiljuti avaldatud teadusuuringu kohaselt on eestlaste raamaturiiul uuritud rahvaste seas konkurentsitult pikim, nimelt on Eesti kodus keskmiselt 218 teost. Võrdluseks saab tuua, et Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) keskmine on 115 raamatut.

Eestlaste suur huvi lugemise ja raamatute vastu ajendas 2016. aasta septembris veebiettevõtjaid Leo Arivat ja Kaiko Kauri avama Raamatuvahetuseveebikeskkonna, mis aitab organiseerida raamatute vahetamist.

«Raamatuvahetuse loomise ajendiks oli probleem, kus suur hulk inimesi otsib raamatuid, mida pole kas poodides enam saada või mis samal ajal seisavad kellegi teise riiulitel jõude,» ütles Ariva. «Raamatuvahetus aitab kaardistada kõiki neid uusi lugejaid ootavaid raamatuid ning võimaldab neil ka äärmiselt lihtsalt uute omanikeni jõuda.»

Ariva nentis, et raamatuvahetajate arv on kasvanud just Eesti juubeliaastal. «Seda, et EV100 aasta viimastel päevadel täitub ka 100 000. raamatu vahetus, prognoosisime juba mõne kuu eest,» sõnas Ariva, kelle sõnul on praegu aktiivseid raamatuvahetajaid ligikaudu 20 000 inimest, kes on ühtekokku vahetusse valmis andma 99 800 raamatut.

Raamatuvahetuse puhul pole tegu ei antikvariaadi ega raamatukoguga, kuna tooni annavad siin pigem nii täiesti uued kui ka suhteliselt uued raamatud vanuses 5-10 aastat, mille seisukord on valdavalt hea või väga hea, samuti ei pea tellitud raamatut enam tagastama.

Ariva sõnul käivitus Raamatuvahetus üle ootuste kiiresti ja paljudest vahetajatest on tänaseks kasvanud omavahel tihedalt suhtlev ning pidevalt suurenev kogukond. Samas on ka neid kasutajaid, kes on vahetanud üksikuid toeseid või ootavad mõnd väga konkreetset raamatut.

Lai ja mitmekülgne valik raamatuid

Raamatuvahetuse sisujuhi Mailis Viiandi sõnul teebki Raamatuvahetuse põnevaks just väga mitmekülgne raamatute valik, mida vahetajad teineteisele pakuvad. «Leidub nii haruldasemaid vanaaegseid teoseid, uudiskirjandust, põnevikke kui ka ohtralt väärtuslikku lastekirjanduse kullavara, mida enam raamatupoe riiulitelt ei pruugigi saada. Kohustusliku kirjanduse hulka kuuluvate klassikaliste teoste tellimine teeb alati kooliaasta alguses kasvuhüppe. Stabiilselt populaarsed on erinevad enesearendamise ja hobidega seotud raamatud,» rääkis Viiand.

Raamatuvahetuse vahetuste edetabel peegeldab päris hästi populaarteoste võidukäiku, raamatumüügi edetabelites figureerivaid teoseid vahetatakse palju ning mõned neist antakse justkui teatepulgana lugemiseks üha edasi. Kõige populaarsem teos on Raamatuvahetuse keskkonnas olnud siiani E. L. Jamesi «Viiskümmend halli varjundit» – ühtekokku on seda raamatut vahetatud 94 korda.

Viiand nendib, et järjest on kasvanud ka inglise ja muukeelsete kirjandusteoste arv. «Uued YA ehk ingliskeelse noortekirjanduse magusad palad leiavad kiirelt tellimist, samuti otsitakse nii fantaasia- kui krimikirjanduse teoseid,» kirjeldas Viiand. Ühtlasi leiab vahetajate hulgast ka lugejate poolt armastatud raamatute autoreid ja kui kenasti küsida, on tihtipeale võimalik neilt lisaks soovitud raamatule kaasa saada nimeline pühendus.