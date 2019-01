Viis harjumust, mis aitavad põletikke vähendada

Lase end põhjalikult masseerida

Pole kahtlustki, et professionaalne massaaž on väga mõnus, aga peale lõõgastava toime on sel ka teisi kasutegureid. Massaaž vähendab põletikke tekitavad stressihormoone, kirjutab Oprah. Sageli peetakse massaaži luksuslikuks hoolitsuseks, kuid see ei peaks nii olema. Tegelikult võiks seda teha regulaarselt iga kahe nädala järel. Kui täismassaažiks pole aega ja võimalusi, siis võiks kaaluda ka veerandtunnist peamassaaži, mis vähendab kortisooli taset ja vererõhku.

Tarvita rohkem maitsetaimi

Vürtsides ja maitsetaimedes on väga palju kasulikke antioksüdante. Seetõttu võiksid harjutada end neid oma toidule lisama iga kord, kui süüa valmistad. Vähenda tasahaaval soola hulka ja kasuta selle asemel järjest rohkem erinevaid vürtse.

Ära võta antibiootikume ilmaasjata

Antibiootikumid võivad päästa su elu, kuid nende sage kasutamine soodustab põletike teket, sest tappes nii häid kui halbu baktereid läheb soolestiku bakterite tasakaal segi. Aruta oma arstiga läbi, kui põhjendatud antibiootikumide võtmine on ja ära võta neid liiga kergekäeliselt. Siiski usalda oma arsti - kui on vaja, on vaja.

Enneta D-vitamiini puudust

Lase võimalusel mõõta oma D-vitamiini taset, et ennetada selle puudust, mis võib tekitada palju terviseprobleeme. D-vitamiini puudus soodustab erinevate põletikuliste haiguste teket. Kui vaja, võta seda toidulisandina juurde, sest meie kliimas ainult päikesevalgusest ei piisa. Söö kindlasti piisavalt kala ja jäta munakollaseid söömata.

Proovi HIITi