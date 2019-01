Noore ema piinad: ämm muudkui kritiseerib ja ei usu, et ma oma lapsest üldse hoolin

«Paistab, et tema on see kõige parem ja osavam ema, kes üldse maamunal elanud on. Point on aga kogu loo juures see, et meie juures elab ka mehe õde, kes on minuga sama vana. Ta käib Tallinnas tööl ja selle ka elab meie juures. Tuli välja, et ta kannab rõõmsalt kõik viimse detailini minu ämmale ette – kõik, mida me siin teeme või ei tee ja absoluutselt kõik, mis puudutab last. Kusjuures enamik asju on tal endal juurde lisatud, et asi võimalikult drastiline näiks.

Juba saime karjutud üksteise peale. Siis ma palusin andeks ja rahunesin maha, karjumise hoos muidugi jõudsin ta siit välja ka visata, siis aga palusin rahulikult jälle andeks. Rääkisin talle, et nii pole ilus ja õige teha, et ta siin meie juures elades meist kõigile patrab, kui endal pole lapsekasvatamisest aimugi.

Seega minu ämm teab meist kõike ja see jubedalt häirib meid, aga eriti mind. Mida teha inimesega, kes ütleb, et tema lubadused ei maksa midagi ja et see on tema kohus oma emale kõik meist ja eriti lapsest ära rääkida? Ja mida teha ämmaga, kes sind lihtsalt keeldub uskumast?

Kõige enam ajab mind marru mõte, et nende meelest ma täitsa tõsiselt näljutan oma last, ei vii teda kunagi õue ega võta teda kunagi sülle. See tuleb muidugi sellest, et mu poja on lihtsalt kehva isuga ja paneb mindki muretsema ja selle tõttu on ta ka jõle kahvatu. Ämma juures pidavat ta nende sõnade järgi lausa õgima. See, et ma nende meelest last sülle ei võta, kui ta nutab, tuleb ühest intsidendist, kui laps jonnis ja sülle tahtis, kui autoga sõitsime. Ta teeb seda alati, kui autoga sõidame, sest talle ei meeldi turvatoolis istuda, aga tema turvalisuse pärast ei saanud ma tema jonnile ju järgi anda! Muidugi kandis mehe õde ka selle varasemalt ette ja nüüd arvavadki, et ma ei hooli oma lapsest üldse.

Olen nii suures segaduses. Ma ei oska enam asjast midagi arvata. Mina isiklikult ei taha kellegagi tülitseda, just lapse pärast. Kas tõesti pean lihtsalt asjaga leppima ja tegema näo nagu kõik peabki nii olema? Ongi tekkinud juba selline tunne nagu oleksin maailma kõige halvem ema ja et äkki tõesti ei anna ma oma lapsele piisavalt süüa või ei mängi temaga nii palju kui vaja, kuigi mina ise olen seda meelt, et laps peab õppima natukene olema ka iseseisvalt… No mida imet ma tegema pean?»

Vastab Pereterapeut, Gordoni perekooli koolitaja Marge Vainre: