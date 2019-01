Tasub teada: need 7 toiduainet sisaldavad ebavajalikult palju süsivesikuid

Riisigaletid, millele viidatakse kui dieettoidule, annavad tegelikult lihtsalt tühje kaloreid, sest ei täida su kõhtu. Ühes riisigaletis on ligikaudu 17 kalorit. Toitumisnõustajad soovitavad valida pigem täisterajahust röstleiva, kust saab rohkem kiudaineid.

Valges riisis on tema töötlemisprotsessi tõttu üsna vähe kiudaineid ja 100 grammi valget riisi sisaldab ligikaudu 342 kalorit. Riisi asemel võiks eelistada kinoad, milles on rohkem valku ja kiudaineid ning palju vähem süsivesikuid.

Isegi tervislikes müslides on palju suhkrut, rääkimata värvilistest hommikuhelvestest. Kõige targem on lugeda pakendil olevat infot.

See ei tule üllatusena, et hoolimata oma heast maitsest, sisaldavad kartulikrõpsud palju ebavajalikku rasva ja kaloreid. Juba kõigest 100 grammi krõpse sisaldab ligikaudu 288 kalorit. Kartulikrõpsude asemel võiks eelistada või proovida ise köögiviljadest krõpse teha.

Enamasti on tortillaleib valmistatud nisujahust ja sisaldab 100 grammi kohta ligi 300 kalorit. Kindlasti tasuks eelistada täistera variante või proovida tortillaleiva asemel hoopis rohelisi lehti kasutada. Need on praktilised kalorivabad ja sisaldavad ka erinevaid vitamiine.