4 märki, et su kaaslane kasvab teie suhtest välja

Koos olemine ei ole enam huvitav

Igas suhtes tuleb aeg, mil esimesed liblikad hajuvad ning tuleb argipäev ja see polegi halb. Halb on siis, kui sul on oma kaaslasega nii igav, et pole ka teievahelist keemiat, mis olukorda päästaks.

Eemale tõmbumine

Suhte alguses on põnev üksteise kestast välja tõmbamine. Kumbki uurib teise kohta ning annab tõuke, et teine end avaks. See tekitab seda elevust, mida uus suhe endaga kaasa toob. Kui see osa lõppeb, tekib paljudel paaridel eemaletõmbumine ning see näitab, kas teie suhe on mõeldud jääma.

Tõrges teise edule

Tõrksus on inimloomusesse sisse kirjutatud. Kui aga tunned kadedust ja tõrksust sellest, kui sinu partner on edukas, käite te ilmselt erinevaid radu.

Väärtused pole enam samad

Kompromisse tuleb leida igas suhtes, aga neid on kergem teha, kui lõppeesmärk on sama. Kui väärtused elus on paarilistel erinevad, ei kesta suhe kaua.