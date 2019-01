Sõbranna holistikakool. Konkreetseid näpunäiteid, kuidas ellu raha ja küllust juurde tuua

Möödunud jõulupühade valguses, kus rahataskud tühjaks kulutatud, on paras aeg rääkida rahast. Räägime raha energiast. Meie modernses maailmas on inimeste number üks sõltuvus raha. Me tahame seda saada lihtsalt, kergelt, palju korraga ja koguaeg. Reaalsus on vastupidine. Suurele osale inimestele tuleb raha raskelt, vähe ning harva. Miks?