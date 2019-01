Mehe mure: mida teha, et eestlasest ei saaks maailma naljanumbrit, Lageraide Ohmut?

Ja kui see kõik oli otsas, siis istuvad pärast lühikest tarbimispidu jälle puu all, perse paljas ja kere hele, aga uus nutitelefon peos. Mitte midagi pole enam rahaks teha ja prügimäed kõrguvad uhkemalt taeva poole kui Egiptuse püramiidid. Juba varjutavad päikest, aga eest ära ka ei saa lükata, sest ookean on juba pea täis. Ja tunne on hinges justkui indiaanlastel, kellele valge mees esimest korda viina andis, ja need siis maani täis jäädes arvasid, et on kõiksevägevama juurde jõudnud ja maiseid asju pole vaja ning kirjutasid alla paberitele, kus loovutasid oma maad kahvanäole.