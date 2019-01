Jõulud ja aastavahetus on ühelt poolt tore aeg inimestega koos olla, teisalt aga pole vist kedagi, kes poleks kuulnud sõna «jõulustress». Pole parata, see aeg on ka suurepärane võimalus oma paarisuhtes olevate probleemidega silmitsi seista ja otsustada, mida tuleks uuel aastal teisiti teha.