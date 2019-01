Pruut on vihane, sest tema pruutneitsil oli jultumust enne pulmi rasedaks jääda

Ta kirjutas: «Räägin lühidalt oma loo. Nimelt sain ma just teada, et üks minu pruutneitsidest on pulmade toimumise ajaks umbes viiendat või kuuendat kuud rase. See pruutneitsi planeerib ka minu tüdrukuteõhtut, mille kohta ma küll detaile ei tea, kuid ma eeldasin, et see hõlmab endas ka alkoholi joomist. Nüüd on osad plaanid tõenäoliselt muudetud või tühistatud. Võib-olla ei ole nii õige mõelda, aga ma siiski usun, et pruutneitsi ei tohiks rasedaks jääda, kui teda on kutsutud tüdrukuteõhtule.»