Kuidas flirtida? Need 8 nippi on kõik, mida vajad

1. Mõtle õigesti

Mitte ükski flirtimisstrateegia ei tööta sinu heaks, kui sa ise endasse ei usu. Mõtle, et oled kõige ligitõmbavam inimene ruumis ja jäta endast võimalikult enesekindel mulje.

2. Tööta oma diafragmaga

Kohtingunõustaja Laurel House soovitab rääkida madalama häälega, sest niimoodi jätad loomulikult enesekindlama ja rahulikuma mulje. Diafragmaga töötamine soosib ka aeglasemat tempot, mis tähendab, et suudad sõnadele rohkem tähelepanu pöörata.

3. Ole hetkes

Pole mõtet ennast raskesti kättesaadavaks muuta, kui olete alles flirtimise algfaasis. House paneb südamele, et oluline on olla hetkes kohal ja oma kaaslase küsimustele vastata.

4. Ära ole asjatult ärevil

On normaalne, et flirtimine tekitab ärevust. «Pole mingit põhjust olla ärevil, kui sa muudad oma suhtumist ja lähtud ideest, et tegelikult tahad teada saada, kas selle inimesega võiks ka päriselt huvitav olla,» sõnab House. Ei tasu teisele inimesele liigselt võimu anda, vaid meenutada endale, et tegelikult tahad ju lihtsalt välja uurida, kas see inimene üldse pakub sulle huvi.

5. Esita küsimusi

Inimestele meeldib nõu anda ja pole paremat viisi vestluse alustamiseks kui küsimuste küsimine. House selgitab: «Kui sa esitad kellelegi küsimuse ja nad annavad sulle nõu või informatsiooni, investeerivad nad sinusse oma aega ja tunnevad automaatselt suuremat seotust.»

6. Lisa oma küsimustele midagi enda kohta

Selleks, et tagada normaalne vestlus, mitte lihtsalt katkematu küsimustelaviin, jaga küsimusi küsides ka midagi enda kohta. Näiteks: «Kuidas sa selle brokoli valmistasid? Ma kokkan endale peaaegu igal õhtul ja kuigi ma oskan hästi liha küpsetada, ei ole köögiviljad mu tugevaim külg.»

7. Loo silmside ja seejärel vaata eemale

Psühhoterapeut Hether Edwards selgitab, et silmsideme loomine on kõige parem viis, et oma huvist märku anda, ilma, et mõjuksid hirmutavalt. Keegi ei taha, et teda jõllitataks, aga silmsideme loomine ja seejärel eemale vaatamine teeb oma töö.

8. Tutvusta ennast