Söömisharjumused, mis sult energiat röövivad

Koostisaine, mis esilagu kütab sind üles, aga siis mõjub jällegi väsitavalt

Töödeldud toitudes alates kiirputrudest kuni mandlipiimani välja on palju lisatud suhkrut, mille peale me ei mõtle ja mida me ei oska pakendilt otsida, kirjutab Oprah. Liigne suhkru tarbimine soodustab kaalutõusu, kergitab vererõhku ning soodustab südamehaiguste ja diabeedi teket. Kuna magusat süües tõuseb järsult veresuhkrutase, siis annab see kiirelt energiat. Paraku langeb see samuti kiirelt ja jätab kurnatud, väsinud tunde. Väsimuse ennetamiseks võid süüa toitusid, mis seeduvad kauem, et energiatase oleks ühtlasem. Selleks sobivad hästi täisteraviljad, puu- ja köögiviljad, lahja linnuliha.

Liiga kesine lõunasöök

Suures tuhinas uuel aastal maha võtta võib juhtuda, et hakkad end liialt piirama ja sööd lõunaks näiteks salatit, milles on küll tervislikke süsivesikuid, kuid liiga vähe valku, et kõht õhtuni täis püsiks. 200-kilokalorine eine jääb lahjaks ja nii võid pärastlõunal juba suurt nälga tunda. Võta oma salati juurde ka näiteks kana, ube või kikerherneid, mis annavad sulle pikemalt energiat. Pea kindlasti ka silmas, millist salatikastet kasutad, sest kui selles on palju suhkrut, võib sind jällegi pärastlõunane väsimus tabada.

Vahepala, mis sisaldab piimatooteid

Talumatus piimavalgu ehk kaseiini vastu tekib sageli täiskasvanueas ja võib märku anda enesetundes. Nii võib olla, et kui varem sobisid sulle hästi vahepealaks mõned piimatooted, siis nüüd tunned nende söömise järel kurnatust. Proovi mõnda aega piimatoodetest hoiduda ja jälgi, kuidas see sinu enesetundele mõjub.

Õhtune veinipokaal mõjutab järgmist päeva ka pohmellita