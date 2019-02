Ilm on hull ja tuju hall - värviteraapia aitab!

Kui valgust on vähe ja energiatase all, valib enamik inimesi sellega harmoonias oleva gamma – midagi musta, tumedat, kaitsvat, pretensioonitut. Tunne on turvaline, mõju maha keeratud, eksimisvõimalused niisiis pea olematud. Kuid tegelikult teeme nii toimides endale karuteene! Kas su tuju asetub täna positiivsele või muserdatud poolele, näed sa algavas päevas uusi põnevaid võimalusi või tüütuid ja kurnavaid kohustusi – selle kõige määramisel on jäme ots su enda käes. Kurb küll, aga kedagi teist süüdistada meil paraku pole. Lihtsaim viis teha tuntava mõjuga liigutusi parema enesetunde poole on võtta käsile värviteraapia riietuses. Kui eneseabis sügavamale kaevuda, saab muidugi korda saata veel palju enamgi, kuid see on ka vastavalt keerukam. Riiete abil saab endale palju head teha, see ei nõua ülearu teoreetilist tausta ega aritmeetiku aju, nii et hakka aga pihta ning naudi eeliseid ja kasulikku toimet otsekohe. Värviteraapia on nagu loodusravi – aitab sind ilma kahjuliku kõrvalmõju ja vähimagi riskita.

Aldo Järvsoo/Embassy of Fashion FOTO: Erlend Staub

FOTO: Gerry Weber

Ettevaatust – ohtlikud toonid

Kuidas me värve näeme ja tunnetame, on väga individuaalne, seetõttu pole värviteraapia taga ka põhjapanevaid teaduslikke tõendeid. Küll aga on olemas pikaajaline kogemus, mismoodi inimesed ühele või teisele toonile reageerivad. Inimeste värvieelistused erinevad, kuid on üks konkreetne ja selgepiiriline spekter, mis mõjub taastavalt, harmooniat loovalt, ülesehitavalt ja vaimselt virgutavalt, tehes seda kõike ilma ärritava ja väsitava kõrvalmõjuta, mis on omane paljudele teistele intensiivsetele toonidele. Näiteks punane kuulub selle vaatenurga järgi juba kangete ravimite hulka, mida ilma retseptita (või siis stilisti soovituseta) igaüks ehk pruukima ei peakski – võib tasakaalu loomise asemel selle hoopis paigast raputada. Samamoodi peitub agressiivseid noote fuksiatoonis. Armastatud optimismi- ja energiavärv oranž virgutab samuti vaid neid, kel energiat ning teotahet juba algusest peale keskmisest enam. Tegemist on küll päikese aseainega värvikaardil, kuid närtsinud ja talveväsinud kandjale võib see hakatuseks olla liiga vänge vitamiin. Ka paljude teiste toonide puhul tasub leida endale sobiv kangusaste – kirgas ja segamata juveelitoon võib olla palju, kuid valgega helgemaks timmitud varjund täpselt paras.

Kus asub teraapiline spekter?

Parimad sõbrad leiab värviringilt lillade ja kollaste toonide vahelt. Rohkem valgust varjundis tähendab ka kergemat meeleolu, millest talve pimeduses kõigil puudus.

Diana Arno FOTO: Erlend Staub