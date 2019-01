Miss Universumi kandidaat rääkis ausalt oma «reptiilimärkidest»

28-aastane Rozanna Purcell tunnistas, et pelgas teismeeas ja varastes kahekümnendates avalikult bikiine kanda, kuigi lapsena ei osanud ta veel midagi karta. «Ma mäletan, et esimest korda märkasin oma venitusarme kuskil 11-12-aastaselt ja mõtlesin, et ei mäleta, et mu kass oleks mind küünistanud,» kirjutas kaunitar pildi juurde. «Mõne kuuga tekkis neid järjest rohkem ja ma arvasin, et see on nii lahe, et mul on sellised reptiilimärgid, mida teistel ei ole ning tahtsin nendega uhkustada.»

Põhikoolis sai ta aru, et see ei ole asi, mille üle uhke olla, sest ajakirjades ei olnud kellelgi venitusarme. Samuti ei märganud ta venitusarme teistel tüdrukutel ning mõistis, et pigem ei peeta neid ilusaks ega isegi normaalseks. «Isegi nüüd on väga haruldane, kui kuskil on avaldatud töötlemata pildid,» nentis ta, et enamasti on kõik pepud väga siledaks hajutatud. «Alles nüüd, viimase paari aasta jooksul saan rahus inimestest bikiinides mööda kõndida ja mitte põdeda, et nad näevad kõiki mu venitusarme ja tselluliiti.»

Rozanna meelest on need inimesed nagunii jobud, kes sellistele asjadele tähelepanu pööravad. «Venitusarmid on normaalsed, need on meil kõigil, väikesed või suured, aga need on osa minust ja need ei kao kuhugi!»