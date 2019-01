Uus aasta, uus armuelu: 10 lihtsat lubadust, mida lausa tahad järgida

Kui oled vallaline:

1. Leia endale esimeseks kohtinguks uus paik

Selles ei ole midagi halba, kui sul on esimeste kohtingute jaoks välja kujunenud kindel paik, kus käia. On tore ennast mugavalt tunda. Küll aga võiksid uuel aastal võtta sihiks, et valid iga kohtingu jaoks uue koha.

2. Muuda oma kohtingurakenduse seadeid

Võib-olla on sul kinnisidee, et sa ei taha mingil juhul kohtuda endast nooremate meestega. On suur tõenäosus, et oled endale sellised piirangud seadnud täiesti asjatult. Mine uuele aastale vastu muutes oma kohtingurakenduse seadeid. Värskenda oma profiili, kirjuta lõbus tutvustus ja suurenda oma raadiust.

3. Loobu pealesurutud kohtingureeglitest

Ilmselt oled vallalisena kogenud situatsiooni, kus sinu (enamasti) suhtes olevad sõbrad püüavad sul aidata kaaslast leida. Tavaliselt on neil erinevad nõuanded, mida kohtingul teha ja mida mitte. Näiteks, ei tohiks sa kindlasti olla esimene, kes pärast kohtumist sõnumi saadab. Tee endale teene, kuula oma sisetunnet ja loobu uuel aastal nendest reeglitest.

4. Tee midagi uut

Kui ütled tavaliselt «ei» esimestele kohtingutele, mis hõlmavad endas teistsuguseid tegevusi peale kohvi joomise või kinos käimise, astu sellest samm edasi. Paku kohtingu jaoks välja mõni põnev tegevus. Minge koos näiteks joonistamisõhtule või sporti tegema. Kui kohtingukaaslasega hästi ei klapi, saite vähemalt ägeda kogemuse osaliseks.

5. Lähene ise inimestele, kes sulle huvi pakuvad

Selle asemel, et oodata, millal sulle huvipakkuv inimene lähenemiskatse teeb, ole ise esimene. Seda on küll kergem öelda kui teha, aga pärast ei jää sa vähemalt kahetsema, et midagi ette ei võtnud.

Kui oled suhtes:

1. Planeeri väike reis

Kui te pole saanud suures pühadetrallis piisavalt kahekesi olla, planeerige nädalavahetuseks väike reis. Te ei pea sugugi kaugele sõitma, peaasi, et oleksite kodust eemal ja kahekesi.

2. Külastage iga kuu ühte uut söögikohta

Kindlasti on teil omad lemmikud, kus õhtust süüa või veini joomas käia, kuid uuel aastal võiksite võtta eesmärgiks külastada iga kuu vähemalt ühte uut kohta. Niimoodi säilib vaheldus ja on, mida oodata.

3. Vastake küsimustele

Üheskoos lõbusate küsimustike täitmine võib partneri kohta paljastada huvitavaid pisiasju, mida sa veel ei teadnud. Proovige näiteks seda testi.

4. Koguge raha erilise ettevõtmise tarbeks

Kui olete harjunud tihti väljas käima või toitu koju tellima, võtke uuel aastal plaani säästmine ja koguge raha tavapärasest erineva peene õhtusöögi jaoks, mida te endale argitingimustes lubada ei raatsi.

5. Valige välja päev, mil saate koos laiselda