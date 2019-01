Seadused, mida kuningliku perekonna liikmed järgima ei pea

Kiirusepiirangud

Autod, milles sõidavad kuningliku perekonna liikmed, võivad legaalselt kiirust ületada. See ei tähenda, et kuninglikud kõrgused võivad kihutada kuidas soovivad, kuid kui nende autojuht peaks kiirust ületama, ei kaasne sellekga rikkumist. Seletus on lihtne. Kuna kuninglikke kõrguseid sõidutavad politseinikud, sätestab seadus, et vajadusel võivad politsei, kiirabi ja päästetöötajad kiirust ületada.

Reisidokumendid

Kuninganna on maailmas ainus inimene, kellel ei pea reisimiseks pass olema. Iga Suurbritannia välja antud pass kannab Tema Kõrguse nime ning seega ei pea kuninganna ise seda kaasas kandma.

Juhiload

Kuninganna tunneb end rooli taga mugavalt juba teismeeast, kuid tal pole juhiluba. See reegel kehtib ainult kuningannale. Teised kuningliku perekonna liikmed peavad siiski läbima sõidueksami ning omama juhiluba.

Perekonnanimi

Kuningas George V võttis vastu otsuse, et iga kuningliku perekonna liikme perekonnanimi on Windsor. Enne seda kuningliku pere liikmetel polnud üldse teist nime.

Lapse hooldusõigus

Kuningannale kuulub kõigi tema alanevate sugulaste hooldusõigus. Selle muudatuse viis sisse kuningas George I, kel oli halvad suhted oma lapsega. Seetõttu sätestas ta seadusesse, et lapselapse üle on sõnaõigus just temal. Kuninganna pole küll seda seadust kordagi rakendanud, kuid teadaolevalt konsulteerisid printsess Diana ja prints Charles kuningannaga suurte otsuste tegemisel.

Kohtuotsused

Teoreetiliselt pääseks kuninganna ka mõrvaga. Seaduses on kirjas, et kuningannat ei saa kohtus vastutusele võtta. Kui kuninganna rikub seadust, ei saa keegi selles osas midagi ette võtta.

Maksud

Kuninganna ei pea makse maksma ja mitmed kuningliku perekonna liikmed ei pea oma sissetulekutelt makse maksma, kui see on teenitud kuninglike tööülesannete teostamiselt. Sellegi poolest on nii prints Charles kui kuninganna vabatahtlikult makse maksnud.