Haruldasi haigusi põdevate laste ravi toeks koguti hiigelsumma

«Oleme äärmiselt tänulikud, et tänavune «Jõulutunnel» võimaldas haruldaste haiguste temaatika Eestimaa inimestele lähemale tuua. Loodetavasti jõudsime ka nende peredeni, kes on siiani oma murega üksi, kuid kes said lugudest julgust, et oma abivajadusest fondile teada anda,» sõnab SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi strateegiajuht Küllike Hein. «Erakordselt suurest annetussummast on meil võimalik toetada paljude haruldasi haigusi põdevate laste ravi. Täname südamest kõiki häid annetajaid, saates oma loo rääkinud peresid, esinejaid, saatejuhte ning kogu saate meeskonda.»

Saate produtsendi Ene-Maris Tali sõnul sündis heategevussaade 19 aastat tagasi soovist anda lootust inimestele, kellel on tõeliselt raske. «Seda põhimõtet järgisime ka tänavu, kui valisime saate teemaks haigused, mida põevad vähesed lapsed Eestis. Kuid just haiguse erilisus paneb nende laste vanemad ülekohtuselt keerulisesse olukorda, sest ravi ja ravimid on väga kallid. Seda enam teeb rõõmu kogutud rekordsumma, mis on seni eetris olnud saadete suurim! Paljudele peredele tähendab toetus lootust, et nende laps võib paraneda ja elada tavalise lapse elu,» on Ene-Maris Tali tänulik kõikidele headele annetajatele, kes üleskutsega kaasa tulid.