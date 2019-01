Vabrikus teatas Oskar Kerson vahetult enne tööpäeva lõppu, et sõidab Berliini lepinguid uuendama, viis minutit enne laevakontori sulgemist võttis sõidupiletid, andmata nii ametnikele aega lahkumise põhjuste üle arutleda. Tatjana hankis majaarstilt dr Raukaselt tunnistuse, et sõidab järjekordsele läbivaatusele professor Bergmanni juurde haiglassse. Tütre kohta rääkisid nad, et Mirjam viiakse maale sugulaste juurde.