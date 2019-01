Seitse õnnetoovat toitu, mida aasta esimesel päeval süüa

Dish teeb ülevaate söökidest, mida peaks just täna sööma, et omale õnnelik aasta välja võluda. Ja kui sa ei olegi ebausklik, siis on need road vähemasti kasulikud, et pärast rasket pidu kiiremini taastuda.

Mustateralised herned, roheline salat ja maisileib

USA lõunaosariikides usutakse, et mustateralised herned ja erinevad rohelised lehtköögiviljad toovad aasta esimesel päeval palju õnne. Herneste kõrvale süüakse ka maisileiba. Väidetavalt toovad herned penne, salat dollareid ja maisileib toob kulda.

Sealiha

Sealiha tuleb süüa progressi nimel! Kuna siga künnab kärsaga maad edasiliikuvas suunas, sümboliseerib see paljudes kultuurides uue aasta progressi.

Viinamarjad

Hispaanias ja Mehhikos usutakse, et aastavahetusel tuleb süüa 12 viinamarja iga eesoleva 12 kuu kohta. Siis on kindel, et kõik kuud toovad õnne.

Granaatõun

Granaatõunaseemneid seostatakse viljakusega. Kreekas visatakse granaatõunu maha puruks, et elu ja küllust sümboliseerivad seemned neist välja tuleks.

Kala

Meres on kalu küll ja veel, mis on ka ilmselt põhjus, miks just kalu peetakse üleilmselt külluse sümboliks. Aasias on kohti, kus on kombeks aastavahetusel süüa ära terve kala, et uuel aastal rikkus koju tuua.

Riis ja nuudlid

Kui riis tähistab viljakust ja rikkust, siis nuudlid ennustavad pikka iga. Selleks ei tohi aga nuudleid keetes väiksemaks murda.

Kook