Numbrid ei valeta: mees koostas tabeli selle kohta, kui tihti naine on seksist keeldunud

Bored Panda vahendab lugu ühest paarist, kelle suhte kõige teravam probleem internetis kulutulena laiali on levinud ning palju vastukaja tekitanud.

Viis aastat abielus olnud naine kirjutas oma loo anonüümselt Redditi foorumisse, et teistelt nõu ja abi küsida, kuidas edasi käituda. Viimased viis kuud olid nad teinud uues kodus remonti ja neil oli väga kiire. Kuigi neil ei ole lapsi, tõusis naisel töökoormus kahekordseks ning ta tundis end veidi ebakindlalt, sest oli talvel juurde võtnud ja nägi vaeva, et end jälle vormi saada.

Ühel hommikul sõitis ta taksoga lennujaama, et töölähetusele minna. Töökirju lugedes avastas ta, et abikaasa oli talle kirja saatnud. See oli väga ootamatu, sest tavaliselt suhtlesid nad kas otse või sõnumite teel. Mehe kiri nõretas sarkasmist ja ta teatas vihaselt, et ei igatse oma naist nende kümne päeva jooksul, kui ta ära on. Kirjaga oli kaasas Exceli tabel viimase seitsme nädala kohta, kuhu olid märgitud kõik korrad, mil mees oli avaldanud soovi oma naisega seksida. Selle aja jooksul oli naine seksiga nõus olnud vaid kolmel korral. Tabelisse olid iga 27 katse järele märgitud ka vabandused, mis naine keeldumiseks tõi. Vaata tabelit siit!

«Ma ei ole seda külge oma mehes kunagi varem näinud – kibestunud, lapsik ja vihast lõhkemas,» kirjutas naine. «Näost-näkku käitus ta kogu aeg normaalselt, möödunud nädalal võib-olla veidi tõrjuvalt. See on väga ootamatu. Meie seksuaalelu on viimastel kuudel veidi soiku jäänud, aga kas see ei ole lubatud? Me oleme täiskasvanud inimesed, kel on kiire ja stressirohke elu. Ma teen talle süüa, pesen ta pesu, hoian meie maja korras ja puhtana. Ega meie seksuaalelu ei oleks igavesti selliseks jäänud, see oli teistest eluoludest tingitud ajutine mõõnaperiood.»