20 lihtsat asja, mida teha uuel aastal, et olla tervislikum ja õnnelikum

1. Proovi juua kohvi ilma suhkruta, et vältida liigseid kaloreid.

2. Pane enne magama minekut ära laokile jäänud asjad.

3. Hakka tegema poenimekirju ja planeeri toite.

4. Proovi iga päev naerda, sest see on tervisele hea.

5. Kuula taskuhäälingut. See on arendav ja huvitav.

6. Kujunda oma kodu ümber, et see oleks kooskõlas praeguse sinuga.

7. Pööra tähelepanu alkoholi kogustele, mida tarbid.

8. Tee sotsiaalmeediast pause.

9. Katseta iga nädal mõnda uut retsepti.

10. Ära hooli sellest, mida teised inimesed arvavad.

11. Proovi ühel päeval nädalas toituda taimselt. See põnev väljakutse on hea ka tervisele.

12. Tee trenni värskes õhus.

13. Hangi endale korduvkasutatav veepudel, et vee joomist suurendada.

14. Tee ise smuutikausse. Säästad raha ja saad valida enda lemmik koostisosad.

15. Ära tööta läpakaga voodis. See loob töö ja voodi vahel alateadliku seose.

16. Jälgi oma makrotoitainete tarbimist.

17. Venita enne ja pärast treeningut.

18. Harjuta rohkem tänulikkust.

19. Ärka hommikuti varem, et nautida «enda aega».

20. Ära keela endale pitsat või teisi «patutoite», kui tunned ennast hästi ja oled muidu tervislik. Kõige olulisem on kuulata oma keha.