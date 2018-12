Miks ei tohi higiplekiga rõivast kuivatisse panna?

Higiplekist võib õigete võtetega kergesti lahti saada, kui see ei ole juba kanga sisse kuumutatud. Seetõttu on väga oluline, et higiplekiga rõivast ei triigita ega kuivatataks kuivatis kuuma õhu käes, õpetab Prevention.

Enne pesu pesemist kontrolli rõival olevat pesemisjuhist. Üldiselt aga tasub värvilise pesu puhul kasutada pleki eemaldamiseks tavalist äädikat. Äädikas eemaldab kergesti higipleki, millel on soolarant ümber ja mis on kõvaks tõmbunud. Töötle plekki pesukäsnaga, millele on valatud veidi valget äädikat. Pärast seda lisa kangale ka sobivat plekieemaldit ja pane riie kuuma veega pessu. Pärast pesu jäta rõivas õhu kätte kuivama. Kui plekk on ikka alles, võid jätta särgi likku vette, kuhu on lisatud plekieemaldit ja pesu uuesti korrata.