Miks lühikestel inimestel on raskem kaalust alla võtta?

Craig Primack Ülekaalulise Meditsiini Assotsiatsioonist räägib, et lühikest kasvu inimestel on aeglasem ainevahetus. Keskmine ainevahetus naistel on 1400 kalorit päevas. See tähendab, et kui naine lamaks terve päeva ainult voodis, kulutaks ta keha 1400 kalorit. Naised, kes on lühemad kui 152 sentimeetrit, kulutavad keskmiselt päevas 1200 kalorit. Naised, kes on 177 sentimeetrit ja pikemad, kulutavad ainevahetusega päevas 1750 kalorit või rohkem, vahendab TheSun.