5 asja, millest enne 2019. aastat lahti saada

Kui su kapipealsed on täis pooleldi põlenud küünlaid, mida sa ammu enam kasutanud pole, viska need minema. Puhtad pinnad muudavad kodu automaatselt puhtamaks ning teed ruumi uutele küünaldele.

Kõigil on kappides (või külmikus) purke ja toite, mis seal juba pikemat aega oma korda ootavad. Kui tead, et tõenäoliselt ootavad nad seal oma aega veel hea mitu kuud, viska need parem minema.