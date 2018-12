SUUR ÜLEVAADE: milliste riietega tabad aastavahetusel kümnesse ja mida mitte kanda?

Parimad riidevalikud naistele:

Hõlmikkleidid ja A-lõikelised seelikud

Alarna sõnab, et vana-aasta õhtu riietuse puhul on kõige olulisem märksõna mugavus. «Kanna midagi, milles tunned ennast fantastiliselt. Uut aastat tuleks tervitada elevusega, kandes riideid, milles tunned ennast imeliselt ja mugavalt,» sõnab ta.

Hea valik on näiteks hõlmikkleit või A-lõikeline seelik, sest mõlemad esemed teevad komplimendi igale naisele, olenemata figuurist. Seeliku värvel ja kleidi läbilõike koht peaksid asuma puusadest natukene kõrgemal, sest just seal näevad need parimad välja.

Pamela Anderson kandmas maani hõlmikkleiti. Puusajoone rõhutamiseks võib sarnaselt Pamelaga kleidile lisada vöö. FOTO: Luis Martinez / AFF/EMPICS Entertainment

Mugavad kontsakingad või saapad

Jalanõude valikul on samuti kõige olulisem meeles pidada mugavust, sest vastasel juhul on sul väga keeruline aastavahetuse pidustusi nautida. «Kui sa ei saa nendes boogiet tantsida, siis ära kanna neid,» vihjab Alarna.

Litrid

Lisaks hõlmikkleitidele ja A-lõikelistele seelikutele ei saa 31. detsembril mööda panna ka litritega. Alarna sõnul kipuvad aastavahetuse trendid enamasti samaks jääma. «Kõik keerleb litrite, sära ja peokleitide ümber. Külmema kliimaga riikides tähendab see lihtsalt, et litreid tuleb kombineerida sukkpükste ja nahkjakkidega.»

Tallia Storm kandmas lühikest litritega kleiti. FOTO: Can Nguyen/Capital Pictures / CAN/Capital Pictures

Hailey Rhode Baldwin kandmas säravat kostüümi. FOTO: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

Näitlejanna Kerry Washington on valinud litritega topi. FOTO: O'Connor/AFF-USA.com / AFF/PA Images

Suured mustrid ja julget tooni huuled

Hoolimata sellest, et kõige olulisem on meeles pidada mugavust, soovitab Alarna olla aastavahetusel ka natukene mänguline. Stilisti sõnul on vana-aasta õhtu hea aeg, et esitada endale väljakutse ja kanda midagi, mida argipäeval selga ei paneks.

«Pole oluline, kas tegemist on suurte mustritega, sädelusega, tumedate huultega või silmapaistvate kõrvarõngastega, vana-aasta õhtu on hea võimalus astuda tavapärasest mugavustsoonist välja, et olla silmapaistev,» sõnab ta.

Võta huulte värvimisel eeskuju Lady Gagalt. FOTO: LuMarPHOTO / AFF/PA Images

Taylor Swift kannab silmapaistvaid kõrvarõngaid. FOTO: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures / TM/ROT/Capital Pictures

Naised, vältige neid vigu:

Väga kõrged kontsad

Väga kõrge kontsaga kingad muudavad küll jalad visuaalselt pikemaks, aga need ei ole aastavahetuseks parim valik. Alarna selgitab, et sellised kingad on minevikku jäänud. «Sa tunned ennast palju paremini, kandes mugava kõrgusega kingi, kiisukontsi või hoopis saapaid,» soovitab ta.

Väga kõrge kontsa ja platvormiga kingad on aastavahetuseks targem kappi jätta. FOTO: Vince Flores / UK Press/Press Association Images

Liiga palju paljast ihu

«Ära näita kogu oma vara ühekorraga,» soovitab Alarna. Selle asemel, et kanda väga paljastava dekolteega lühikest kleiti, vali kehaosa, mida armastad ja millele soovid tähelepanu tõmmata. Selline tegutsemisviis aitab luua komplekti, mis on elegantne ja seksikas, selle asemel, et olla liigselt paljastav.

Kim Kardashian West on korraga paljastanud nii dekoltee kui ka rinnaaluse piirkonna ja mõjub seetõttu väga paljalt. FOTO: David Livingston / AFP

Ära jää lootma rinnateibile

Alarna sõnab, et sarnaselt liigsele ihu paljastamisele, ei tohiks kunagi uue kleidi puhul jääda lootma rinnateibile, mis nibusid varjab, sest see võib väga õnnetult lõppeda. «Leia oma kleidi jaoks sobilik rinnahoidja. Kui kannad paljastava seljaosaga kleiti, saad hankida ilma seljaosata rinnahoidja või kasutada silikoonist rinnahoidjat,» soovitab ta.

Head soovitused meestele:

Sobita püksivöö kingadega

Kombineerides sarnast tooni püksivöö ja kingad, saavutad komplekti kerge vaevaga.

Eelista tumedaid toone

Tumedad toonid on meeste jaoks hea valik, sest neilt ei paista peale aetud joogiplekid välja. «Kui elad külmas kliimas, on klassikaline valik puuvillane triiksärk ja kudum, mida saab kombineerida teksade või chino-pükstega,» soovitab stilist.

Justin Timberlake näitab kui võluv on tume triiksärk pintsakuga. FOTO: MARIO ANZUONI / REUTERS

Mees, ära kanna:

Üleni valget

Alarna soovitab meestel mitte kanda üleni valget riietust, sest see on magnet plekkide jaoks ja võib jätta liigselt sätitud mulje. Samuti tuleks vältida kangaid, kust veeplekid hästi näha on.