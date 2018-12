7 praktilist nippi, kuidas enda ja teismelise elus kosutavat tänutunnet kasvatada

Võtmeoskus on oma tähelepanu teadlik suunamine, mis võimaldab märgata rohkem selliseid elu aspekte, mis sind kosutavad ja jõustavad. See on tavapärasest avaram vaatenurk, sest sageli – ja see on lausa ürgajast pärit! – keskendume me ohumärkidele ja muredele ehk siis meie fookus on kitsas ja negatiivne.