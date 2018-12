Mida teha, kui laps kurdab, et tal on igav?

Kui lapsed ei leia endale tegevust, siis peamiselt seetõttu, et:

1) nad on harjunud olema vaid digividinates ja ei oska muud teha;

2) nende aeg on tavaliselt täidetud struktureeritud tegevustega ja neil pole olnud võimalust ja harjumust leida vahvaid tegevusi väljaspool seda;

3) neil pole kellegagi mängida ja nad pole veel leidnud tegevusi, mida on vahva ka üksi teha;

4) nad vajavad kontakti oma vanematega - seda vajavad päeva jooksul kõik lapsed.

Praegu kasvab üles ekraanisõltuvusega laste põlvkond. Digividinad on disainitud nii, et nende poolt saadav dopamiiniannus on laste ajudele nii ihaldusväärne, et ükski teine tegevus ei küündi samaväärse naudinguni…

Uuringud näitavad, et lapsed, kes on palju vidinates, kogevad ka enam igavust, võrreldes lastega, kes seda ei ole. Neil võib võtta mitu kuud aega, enne kui suudavad hakata ise endale ajaviidet/tegevust leidma.

Ent lapsed vajavad erinevaid kogemusi, - klotsidega ehitamisest (motoorika ja taju areng), teiste lastega suhtlemiseni (suhtlemisoskused) - et olla ise aktiivsed tegutsejad, mitte passiivsed jälgijad. Laps peab olema füüsiliselt aktiivne, ta on loodud liikuma. Kui ta ei saa seda teha, on tal raskusi keskendumise ja heas tujus olemisega. Seetõttu tuleb vähendada ekraanides olemise aega!

Kuidas vanemad peaks reageerima/vastama, kui laps kurdab igavuse üle?

1) Lõpeta oma tegevus, keskendu hetkeks päriselt lapsele.

2) Kui paari minuti pärast pole laps oma tegevuste juurde naasnud, võib olla põhjuseks see, et laps vajab aega just sinuga (n-ö armastuse tassi täitmine!). Vajab sinu täit tähelepanu ja sügavat kontakti/ühendustunnet. Kutsu ta koos endaga tegutsema või kui see tegevus ei sobi (tegid tööd), tee paus ja tehke midagi koos, mida laps soovib.

3) Kui lapse «armastuse tass» on täidetud, küsi temalt, mida ta sooviks nüüd ise edasi teha (vajadusel aita tal läbi viia väike ajurünnak).

Kuigi laps peaks suutma endale ise ajaviidet/tegevusi leidma, aga seda siiski ei suuda, kuidas teda aidata/lapse loovust toetada?

Näiteks: kui alles harjub olema vähem ekraanides; või just on alanud koolivaheaeg/kooliaasta lõppenud; kodus ja haige, jne.

Tehke koos perega «Igavuse eemaldaja» purk, kuhu panete paberilekirjutatud ideid ja igavuse tekkides võtab laps sealt juhuslikult ühe tegevuse.

Ideed:

valmista anekdootide raamat;

ehita tekkidest/patjadest kindlus;

kirjuta vanaemale kiri;

tee pabernukk ja riided;

võta mõõdulint ja mõõda oma toas kõikide asjade pikkused-laiused;

pane peale oma lemmikmuusika ja tantsi selle järele;

pese ära peegel;

kirjuta üles 10 asja iga oma pereliikme kohta, mida temas armastad ja üllata neid!;

harja ära koer/kass;

joonista puu;

tee kingakarbist nukumaja/garaaž, kaeva tagaaeda auk;

tee isevalmistatavat jäätist;

vannita koera;

leia pilvedes kujundeid;