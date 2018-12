3 nippi, kuidas kaitsta oma kaela enneaegsete vananemismärkide eest

Kõige lihtsam viis oma kaela eest hoolitseda, on teda korralikult puhastada. Kaela piirkond puutub lisaks meigile, juuksehooldustoodetele ja parfüümile kokku ka erinevate saasteainetega meid ümbritsevast keskkonnast. Sellepärast on oluline, et kui puhastad õhtul nägu, pööraksid tähelepanu ka oma kaelale. Pane tähele, et puhastusvahendite peale kandmisega tuleks alati alustada altpoolt ja liikuda üles lõuajoone suunas.