Naine nuhkis ja sai vastu näppe: nüüd siis alles sain teada, milline mu mees tegelikult on!

«Minu mees on hästi südamlik, armastab ja hoiab mind, täidab mu unistusi ja ei pane kätt ette, kui tahan midagi teha, kuhugile minna. Oleme rääkinud ka sellest, kui tähtsad me teineteisele oleme, kui tähtis on meie suhe. Lubasime, et me ei peta teineteist, räägime alati kõik ära, ööseks tuleme alati koju, tahame abielluda jne. Ma olen usaldanud, tõesti olen uskunud, et tema on mees, kes ei teeks midagi sellist, kuna tal prioriteedid paigas,. Ta pole mulle usaldamatuseks põhjust andnud ja meie suhe on hea, ka tema arust!

Nüüd on aga kõik sassis. Nimelt ma olen ise süüdi, et oma nina teise asjadesse toppisin, aga mis tehtud, see tehtud.

Mees kiirustas tööle ja oli oma jutuakna sõbraga lahti jätnud. Seal kirjas oli juttu ühest peost, kus ta kuu aega tagasi käis. Sõber oli selle peo kohta küsinud ja tema oligi siis rääkinud sellest. Näiteks oli ta kirjutanud, et naised olid kui mesi tema ümber ja ta oli sellest meelitatud. Sõber oli küsinud, et kas siis oma naisest ei piisa? Mees vastas, et piisab, aga küsis vastu, et kas sõber ei võtaks siis vastu uusi väljakutseid? Kirjutas, et ta on ohjeldamatu! Eriti ilusate naiste seltskonnas. Rääkis veel, et kui hea, et talle öösel järgi tuldi ja koju toodi, muidu oleks ta sinna ööseks jäänud ja lollustega hakkama saanud ning et ta lihtsalt ei tohi ühe teatud isikuga ühe katuse alla sattuda, sest viimased kaks korda on lõppenud… huvitavalt.

Ma poleks seda mitte kunagi temast arvanud ega uskunud, isegi mitte purjus peaga. Nüüd siis alles sain teada, milline ta tegelikult on, kui kergekäeliselt ta meie suhte oleks võinud ära lõhkuda. Mul on väga valus!

Temaga ma sellest rääkinud pole, ma ei teagi, mida öelda. Loodan siit natukenegi abi saada, kuidas edasi käituda, mida teha ja mida arvata!»

Vastab pereterapeut, Gordoni perekooli koolitaja Kadri Järv-Mändoja:

«Sinu kirjast saan aru, et olete väga haiget saanud ja kogute mõtteid, mida edasi teha. Iga naise jaoks on valus teada saada, et mees ka teisi naisi vaatab ja mida ta sellest mõtleb või teiste meestega räägib.

Kuidas saada südamerahu tagasi? Parim viis on ikka mehega sellest rääkida. Alustada võiks oma tunnetest - mis tunne oli seda lugeda, mis tunded on hetkel. Ja jagada oma mõtteid mitte hinnanguid andes («Sa oled mind petnud», «Sa oled alatu» jne). Hinnangute ja kriitika andmine võib vestluse «lukku» panna ja te ei saagi teada, mida ta tegelikult tunneb ja arvab selle asja suhtes.

Loomulikult tuleks mehele ka öelda, mis teile ei meeldi («Mulle ei meeldi, kui sa minu suhtes aus ei ole» jne).