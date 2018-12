Armas naine, pane tähele! Siin on põhjus, miks peaksid oma aasta kokku võtma

Pole oluline, kas inimesed panevad kirja olulised verstapostid isiklikust elust, nagu näiteks kihluse, lapse sünni ja kodu ostmise või hoopis professionaalsed saavutused, näiteks raamatu avaldamise või unistuste töökoha leidmise. Tegemist on klassikalise sotsiaalmeedia käitumisega, sest inimestele meeldib oma saavutusi jagada.

Lapsepõlves õpetati meile, et uhkustamine on halb ja sellepärast kipume vahel ka teiste saavutuste peale silmi pööritama. Tegelikult on elus väga palju raskusi ja keerulisi olukordi, mis tähendab, et peaksime kõik võtma hetke ja oma saavutustele mõtlema. Kui tahad neid ka maailmaga jagada, on sul selleks täielik õigus.

Arengunõustaja Emma Case, kes töötab peamiselt naistega, ütleb, et just naised peaksid oma saavutuste üle eriti uhked olema, sest meid on meestest rohkem pandud oma võimetes kahtlema. «Naistena peame õppima, et oma saavutuste tähistamine ei ole mitte lihtsalt okei, vaid absoluutselt vajalik. Me võiksime kõik nimetada lihtsa vaevaga kolm asja, mis meil aasta jooksul ei õnnestunud, aga on viimane aeg, et me õpiksime nägema asju, milles me head oleme,» selgitab ta.

Emma räägib, et muutused ja areng algavad tihtipeale väikestest sammudest, millest võime kogemata mööda vaadata, kui ei ole neid teadvustanud. Just sellepärast on oluline olla oma õnnestumistest teadlik, isegi väikestest asjadest. «On väga lihtne langeda lõksu ja näha ainult negatiivseid asju, näiteks südame purunemist, asju, mis meil ebaõnnestusid ja töökohti, mida me ei saanud,» räägib ta.

On lihtne vaadata aastat ebaõnnestumise seisukohast stiilis «ma ei alustanud selle blogi kirjutamist», «mu kaaslane ei teinud abieluettepanekut» ja «mul ei ole endiselt kodu sissemakse koos». Meeles tuleb pidada, et see ei ole kunagi terviklik pilt. Isegi tõsine draama, raskused ja lein kannavad endas helgemaid hetki ja arenemist inimesena. Kui muud pähe ei tule, keskenduda lihtsalt sellele, et jäid ellu ja oled endiselt siin.