Naine pihib: mina kasvasin suureks, mees jäigi teismeliseks

«Põhiline mure ongi tegelikult see, et ma tunnen end üsna tihti kaltsuna, mees ei austa mind. Muidu on ta hea mees, aga väljas üritustel me koos käidud ei saa, kuna läheme alati riidu ja nutuga lähen koju ikka mina. Probleem on selles, et mees unustab mind lihtsalt ära, mina jään tahaplaanile, kuigi teisi tuttavaid ta kallistab, lohutab jne. Ühesõnaga ta flirdib teistega minu juuresolekul ilma, et ta ise aru saaks, et teeb mulle sellega liiga.

Ma pole üldse armukade tüüp, ta on alati saanud sõpradega väljas pidutsemas käia ja mina ka olen sõbrannadega käinud, aga mõtlen, et kui oleme koos väljas, võiks olla ka päriselt koos, mitte käituda kui sõbrad. Aga kui ma solvun ja tuju tema käitumisest ära läheb, saab hoopis tema vihaseks selle peale, et mina üritan teda ketti panna. Kodus olen nagu tema naine ja väljas tavaline sõbranna.

Kusjuures probleeme temaga arutada ei saa, kuna nende arutamine ei vii tema arust kuskile. Probleemi lahendus on tema jaoks selline, et ju me ei hakka siis enam koos väljas käima. Väga palju asju pean lihtsalt alla neelama, aga ma tunnen, et kõht on sellest täis. Tahaks ka natuke hellust, hoolitsust ja austust.

Ise olen andnud endast maksimumi, ka majanduslikult – töötan pidevalt mitmel kohal. Ka mõttemaailm on meil väga erinevaks läinud, majanduslik eriti: mina pidevalt mõtlen, et mida ette võtta, et rohkem teenida ja veel paremini elada saaks, tema aga mõtleb, kuidas rohkem kokku hoida ja lihtsalt kulgeb läbi elu. Minu ja meie tuttavate arvates on ta väga mugav mees ja meie meestuttavatel on minust kahju, kuidas ma kogu aeg tööd rüganud olen ja mees on sellega väga rahul… Isegi tema tunnustust pole ma selle eest ära teeninud.

Viimati üritasingi jälle tema käitumisest rääkida, aga see oli täiesti mõttetu. Ta keerab kõik minu vastu ja absoluutselt ei mõista, kuidas ta mind oma käitumisega solvab. Nüüd on aga minu kannatus katkenud, ma ei taha lasta ennast enam alla suruda nagu siiani olen lasknud rahu huvides minna.

Olen sellel aastal juba rohkem kui üks kord mõelnud lahkumineku peale, aga jube raske on ja ma kardan kohutavalt. Meil ju ühine tütar, keda ta väga hoiab ja laenuga ostetud korter. Siiski tundub, et oleme lihtsalt nii erinevaks muutunud, mina vist täiskasvanumaks saanud ja ei vaata enam maailma tema silmade läbi.»

Vastab pereterapeut, Gordoni Perekooli koolitaja Pille Murrik: