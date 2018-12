Uuring näitas, kes saavad uue aasta lubadustest kinni pidamisega paremini hakkama

Jõulud on möödas ja aasta saab kohe läbi. Vaikselt hakatakse juba mõtlema, kuidas uus aasta vastu võtta. Paljud annavad selleks puhuks lubadusi, kuidas ühel või teisel moel oma elu paremaks muuta. Isegi kui me teame, et reaalselt on neid lubadusi väga raske täita.