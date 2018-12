Just selleks vanuseks peaksid olema elust sotti saanud

Beagle Street Life Insurance viis läbi uuringu 2000 täiskasvanu peal, et selgitada välja, mis vanuseks peaksid elu erinevad aspektid olema paika loksunud. Tuli välja, et keskmine britt on karjääri, armuelu ja sotsiaalsete suhetega rahu teinud 39-eluaastaks.

25 protsenti tunnistasid, et nende armuelu on kohutav ja 74 protsenti tõdesid, et nad veedavad rohkem aega asju kihva keerates kui õigeid valikuid tehes. 78 protsenti täiskasvanutest tõdesid, et maadlevad elu paika loksutamisega igapäevaselt, nii et tegelikult pole oluline, kui vana sa oled. Me kõik proovime lihtsalt eluga toime tulla.