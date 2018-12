10 kasulikku nippi, kuidas uuel aastal tublisti raha säästa

Koosta eelarve, et saada ülevaade tuludest ja kuludest

Eelarvest saab kõik alguse. Pane igapäevaselt kirja, millele su raha kulub, mis gruppidesse need kulud jaotuvad ja kas on võimalik neid kulusid kärpida? Lihtsaks võimaluseks on näiteks internetipangas olev rahaplaneerija. Rahaplaneerijaga saab hetkega ülevaate oma rahalisest olukorrast, sest see leiab tehingutest automaatselt vajalikud andmed ja liigitab need kulu- ja tulugruppidesse. Teine laialt levinud eelarve pidamise viis on tavaline Exceli tabel. Kolmandaks võimaluseks on nutikate rakenduste kasutamine – näiteks You Need A Budget, GoodBudget, või Wally, kuhu saad sisestada oma eelarve ja jooksvad kulutused. See aitab sul paremini näha, mille arvelt võiksid kokku hoida ja edaspidi näiteks emotsioonioste vältida.

Vähenda kulusid, suurenda tulusid

Kui eelarvest on ülevaade olemas, siis vaata, kas igapäevastes kuludes on midagi, mille saaksid hõlpsasti ära jätta. Olgu tegemist Spotify, Netflixi või mõne teise mugavuslahenduse igakuise maksega. Üks Kogumispäeviku grupi liige avastas eelarvestamise käigus aga ootamatult, et üheks suurimaks kuluartikliks olid hoopis sigaretid. Tänu sellele jättis ta ka suitsetamise maha. «Säästan nüüd umbes sada eurot kuus. See oli tohutult raske, aga seda enam olen ma õnnelik, et hakkama sain,» meenutas ta. Heaks nipiks on ka see, et tegelikult ei tohiks karta suuri väljaminekuid, vaid väikseid sissetulekuid. Võimalusel uuri, kas saaksid oma oskustega teenida vabakutselisena lisaraha või teha lisatööotsi kasvõi Wolti kulleri või Uberi autojuhina.

Muuda säästmine automaatseks

Maksa palgapäeval esmalt iseendale ja alles siis mujale. Selleks ava endale internetipangas uus arvelduskonto. Kontole saab määrata nime (nt reisikonto) ehk siduda konto nimi omale püstitatud eesmärgiga. Kontode vahel saab raha kanda tasuta ja igal ajahetkel. Selleks, et säästmine toimuks automaatselt, on hea nipp vormistada püsikorraldus, mis ise määratud kuupäeval raha teisele kontole kannab.

Koosta nädalamenüü ja planeeri vähem poeskäike

«Tühi külmkapp on targalt majandamise märk!» – nii kõlab Kogumispäeviku grupi ühe vedaja Mirjam Hundi tarkusetera. Väga palju aitab planeerimisele kaasa ka toidukauba e-poest tellimine. Alustada võiks näiteks sooduspakkumiste kategooriast. Kõlama jäi ka üks teine lihtne nipp – valmista ise kõik toidukorrad ja ära kuluta liigselt töölõunate peale. «Teeme igal õhtul perele lihtsat kodutoitu värskest toorainest. Poolfabrikaate ei kasuta. Teeme nii palju et saame abikaasaga lõunaks tööle kaasa ka võtta. See on väga hea sääst,» soovitas üks grupi liikmetest.

Kaalu oste «tahan-vajan» skaalal