Hea, lapsevanem! See on põhjus, miks lapsed peaksid Disney multikaid vaatama

Ajakirjas OMEGA - Journal of Death and Dying avaldatud uuringust selgus, et noortele vaatajatele mõeldud multikates ja filmides surevad tegelased kuni kaks korda suurema tõenäosusega kui täiskasvanutele mõeldud filmides, vahendab Stylist.

Mõelgem näiteks Disney multifilmidele, kuidas Mufasa heideti «Lõvikuninga» multikas kaljult alla või kuidas jahimees lasi Bambi ema maha. Tuleb aga välja, et surma näitamisel on lastele kasulik mõju.

Uuringu autor professor Kelly Tenzek põhjendas, et neid filme saab kasutada vestluse alustamiseks, kui tuleb lastega rääkida tõsistel teemadel nagu surm ja suremine. Tegemist on eluliselt oluliste teemadega ja Disney filmide abil saab neid lastele paremini selgitada ning aidata neil kogeda leina tervislikul viisil.

«Me teadvustame, et laste psühholoogilise arengu seisukohast on need teemad olulised. Me ei arva, et neid peaks arutama 3-aastastega, aga kui lapsed saavad suuremaks, tulevad need teemad loomulikumalt,» selgitab Tenzek.