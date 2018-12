Vallatud pildid: vanaema kinkis abikaasale jõuluks enda üllatavad buduaarifotod

Fotograafiks oli Lisa tütar Samantha Bishop, kelle sõnul sai idee alguse naljast juba aasta aega tagasi. «Minu ema on kirglik heegeldaja, ja kui ma ütlesin, et me võiks teha buduaarifotod, oli ta nõus vaid juhul, kui võib seda teha lõnga täis vannis,» selgitas fotograaf väljaandele Huff Post. «Ema arvates oli see mõte hirmnaljakas ja ta tahtis neid pilte isale jõuluks kinkida.»