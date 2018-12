Oluline viga, mis lõhub sinu suhte

Sinu kaaslane peaks sind rasketel aegadel kuulama ja toetama. Kõik me teame ja eeldame seda. Paraku eeldavad paljud naised, et mehed on sama head kuulajad kui nende sõbrannad. Just see on viga, mida paljud teevad - ootate, et mees oleks sama hea kuulaja kui sõbrannad.