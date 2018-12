Kui palju suudlusi on tegelikult lubatud? Kuningliku perekonna reeglid avaliku kiindumuse näitamiseks

Ametlikel üritustel on avalik kiindumuse näitamine keelatud

Etiketiekspert Myka Meier selgitas ajakirjale People, et suure tõenäosusega ei pea vanematele kuningliku perekonna liikmetele selgitama, kuidas avalikel üritustel käituda ja kas nad tohivad või ei tohi avalikult kiindumust näidata. Usutavasti oskavad nad ise arvestada, millal on see sobilik ja millal mitte. «Kuningliku pere liikmed kohandavad oma käitumist sageli vastavalt üritusele. Tõsistel ja ametlikel üritustel on vähem tõenäoline, et kiindumusavaldusi näidatakse, seevastu vabamal üritusel, võib see olla lubatud,» selgitab Meier.

Meghan Markle ja prints Harry ametlikul üritusel. FOTO: POOL NEW / REUTERS

Mitteametlikud üritused annavad vabaduse

Ajakiri Cosmopolitan soovitab mõelda nii: kas sina suudleksid oma kaaslasega avalikult oma töökoha jõulupeol? Tõenäosus on, et ei suudleks, sest tegemist on ametialase üritusega. Ilmselt teeksid seda aga jõulupeol sõpradega. Sama lugu on ka kuningliku perekonnaga. Neil on lubatud avalikult kiindumust näidata, kui nad parasjagu «ei tööta».

Prints Harry ja Meghan Markle printsess Eugenie ja Jack Brooksbanki pulmas. FOTO: GARETH FULLER / AFP

Avalik kiindumuse näitamine ei tähenda tingimata puudutamist

Iga kord, kui kuningliku perekonna liikmed on käest kinni hoides fotodele jäänud, kerkib küsimus protokolli rikkumise kohta. Tegelikult on neil lubatud ka osadel ametlikel üritustel käest kinni hoida või teineteist puudutada.

Prints William ja Kate Middleton matkamas kuninglikul visiidil Bhutanis. FOTO: Joe Giddens / AP

Kuninganna Elizabeth II ja prints Philip lahkumas St Pauli katedraalist Londonis. FOTO: BEN STANSALL / AFP

Mõnikord on kiindumuse näitamine lausa kohustuslik

Mõnikord tundub, et kuninglik perekond lausa julgustab avalikult kiindumuse näitamist. Näiteks on suudlus huultele saanud traditsiooniks heategevuslikel polovõistlustel.

Prints William ja Kate Middleton Santa Barbara Polo & Racquet klubis. FOTO: Hans Gutknecht / AFP

Prints Harry ja Meghan Markle tänavu suvel Royal County of Berkshire Polo klubis. FOTO: Matt Dunham / AP / Scanpix

Ei mingeid kiindumusavaldusi kuninganna juuresolekul

Kuigi on teada, et kuninganna Elizabeth II hoiab aeg-ajalt prints Philipi käest kinni, siis suurema osa ajast ei näita see paar avalikult oma kiindumust. Kuninglik biograaf Gyles Brandreth selgitab, et see on nii tänu nende põlvkonna ajaloolistele väärtustele ja sellesse tuleb kuninganna juuresolekul austusega suhtuda ka nooremal põlvkonnal.

Kuninglik perekond Buckinghami Palee rõdul elamas kaasa Trooping the Colour tseremooniale. FOTO: Yui Mok / PA Wire/PA Images