Seitsmeaastane poiss tegi midagi lubamatut, sest talle ei meeldinud saadud jõulukingitus

Poiss helistas rahulolematuna häirekeskusele ning väitis, et tema vanemad on väga-väga julmad.

Schmidt ei usu, et antud kõne lapsele tõsiseid tagajärgi toob, kuid loodab, et antud intsident on õppetunniks teistele lastele, kes samuti ei ole oma kingitustega rahul. Schmidt rõhutab, et hädaabisse võib helistada vaid väga tõsise probleemi puhul, niisama nalja ei tasu teha.