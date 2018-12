Aastapäev on tulekul? 8 ideed, kuidas viia tähistamine uuele tasandile

Ürituskorraldusega tegeleva ettevõtte The Heart Bandits looja Michele Velazquez soovitab viia oma partner restorani, kus toimus teie esimene kohting, aga teha seda suurelt. «Kui restoranil on privaatne ruum, rendi see. Helista ette ja organiseeri sinna küünlad ja fotod teist koos. Kui tahad eriti meeldejäävat kohtingut, organiseeri kohale viiuldaja,» soovitab Velazquez.

Tegelikult ei ole spaas lõõgastumiseks vaja spetsiaalset tähtpäeva, aga aastapäev on hea aeg, et ennast hellitada. Armastuse arengunõustaja Laurie Davis Edwards ütleb, et üheskoos lõõgastumine on suhtele väga rahustav kogemus. Ta soovitab võtta paarimassaaž ja lõõgastuda.