Soikumisest tüdinenud? Nipid, kuidas elada üle jõulude ja aastavahetuse vaheline aeg

Tegelikult ei pea sa jõulude ja aastavahetuse vahelisel perioodil midagi erilist tegema. Sa oled terve aasta kõvasti tööd teinud ja väärid puhkust. Peaksid veetma need päevad nii, kuidas sulle endale kõige rohkem sobib. Siin on mõned soovitused, kuidas see auk üle elada ja ennast hästi tunda.

1. Loobu Instagramist

Kui sa tunned ennast pisut haavatavana, võib teiste inimeste perfektsete jõulupiltide nägemine emotsionaalselt halvasti mõjuda. Hea nipp on äpist välja logida ja see telefonis ajutiselt eraldi kausta liigutada, sest niimoodi mõtled enne avamist ja ei vaata seda ilma keskendumata.

2. Premeeri ennast

Allahindluste hooaeg on käes, aga mitte miski ei muuda enesetunnet halvemaks kui terve kotitäie riiete ostmine, mis tegelikult sulle väga ei meeldi või ei sobigi. Küll aga tasub jahtida asju, mida oled juba pikalt vaadanud ja mis nüüd on alla hinnatud.

3. Tee sporti

Trenni tegemine on vaimse tervise seisukohast väga hea ja kui tunned, et oled stressis või ärevil, aitab igasugune liigutamine ennast paremini tunda.

4. Tee uinakuid

On suur tõenäosus, et kiire tööperiood ja pühad on tekitanud unevõla. Nüüd on hea võimalus võtta aega ja teha päeval uinakuid. Leia enda jaoks sobiv rütm, et tunneksid ennast pärast uinakut erksa ja tegutsemistahtelisena.

5. Mõtle oma lubadustele