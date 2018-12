5 uusaastalubadust vallalistele

Sõnasta asjad, mida uuelt aastalt ootad. Soovide välja kirjutamine aitab neil teadvusesse jõuda. Mis teeb su õnnelikuks? Kui oled need asjad enda jaoks läbi mõelnud, tunned sa need ka edukamalt ära.

Suhtesse minnes jäävad sõbrad tihti unarusse. Sisenedes vallalisena 2019. aastasse, võta eesmärgiks oma sõprust nautida. Võta plaani vanade tuttavatega kohtumine. See ei pea olema ajakulukas, kuid oluline on sõprussuhteid vahepeal turgutada.

Teistega võrdlemine ei vii kuhugi. Kõigil on erinevad elud, erinevad soovid ja sihid. Hakka kirja panema asju, mille eest sa oma elus tänulik ja õnnelik oled. Lihtne on takerduda asjadesse, mida sul ei ole. Hinda sel aastal rohkem neid asju, mis sul on. Usu, neid on rohkem kui sa arvad.