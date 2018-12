Naine pahandab: mis mees see on, kes tahab rohkem oma sõbra kui naisega koos olla?

«Ta tahab kogu aeg minu mehega kahekesi aega veeta. Nii kui mu mees töö lõpetab, siis enne tööpäevalõppu on ta pidevalt juba seal platsis ja ootab mu meest. Hiljem siis jälle kolavad linnas. Kui nad on mitu tundi ära olnud, siis tahab ta sõber veel, et mu mees ta koju maale ka ära viiks. Sinna on mingi tunnine sõit! Mu mees muidugi viib ka.

Iga nädalavahetustel tahab samuti mehe sõber temaga juttu rääkida. Helistab varakult, kutsub enda poolt läbi astuma ja räägib, et tal on üks jutt. Ja nii terve päeva... Isegi aastavahetuseks kutsus sõber teda enda juurde, et nad saaksid seal juua ja juttu rääkida, sest tal on üksi igav.

Ma ei tea, kas ma tõesti kujutan seda vaid ette, aga mulle tundub, et mu mehe jaoks on «nr 1» see sõber, mitte ta naine. Ja nii meil need probleemid tekivadki, sest mina ei saa temaga üldse koos olla. Üldiselt ainult nii palju, kui ta koju magama tuleb. Kui palun, et mees ka minuga oleks, siis on jälle tüli majas. Ma ei tea enam, mida teha!»

Vastab psühholoog, Gordoni perekooli koolitaja Auli Kõnnussaar:

«Abielus on loomulik, et mehel ja naisel võivad olla ühel ajal erinevad vajadused. Ma saan aru, et teie soovite mingil põhjusel oma mehega koos olla rohkem ja tema vajab suhelda mingil põhjusel oma sõbraga. Väga oluline on rääkida oma vajadustest teineteisele ning paluda n-ö abi. Selleks, et suhtes säiliks ja kasvaks emotsionaalne turvalisus, tuleks proovida mõista teise poole vajadusi ning mitte anda hinnanguid. Hea oleks vältida süüdistusi, kui teine teeb midagi, mis ei meeldi ja ei sobi. Süüdistuste asemel tasub rääkida oma vajadusest. Tasub rääkida hinnanguvabalt sellest, kuidas tema käitumine teid konkreetselt mõjutab ja kuidas te end tunnete. Kui olete vihane või ärritunud, siis püüdke aru saada, milline tunne on tegelikult viha all. Tavaliselt muutuvad inimesed vihaseks, kui nad tunnevad kurbust, häbi, abitust, igatsust, hirmu jne.

Hea, kui kuulaksite enda sisse ja mõistaksite, miks te tahate mehega rohkem koos olla. Miks teile meeldib mehega koos olla? Väljendage neid positiivseid põhjusi ja tunnustust mehele. Seejärel ärge unustage kuulata ka mehe vajadusi ja proovige mõista, miks mees vajab oma sõpra aidata ning temaga palju aega veeta. Kooselus tuleb ikka ette olukordi, kus mehel ja naisel on erinevad ootused kodutööde, sõpradega suhtlemise ja vabaaja veetmise osas. Sel juhul on vaja rääkida ausalt ja hinnanguvabalt ning siis koos otsida lahendusi, mis võiksid mõlema vajadusi rahuldada. Keerulised tülid tekivad siis, kui vaieldakse lahenduste üle ega räägita tegelikest vajadustest. Näiteks võib sõbra juures käimine olla lahendus, mille alla on vajadus rääkida oma hobidest või kogeda vaheldust kodule või tunda end kasulikuna või saada tunnustust. Kui vajadus on leitud, siis on võimalik leida ka muid lahendusi selle vajaduse rahuldamiseks. Selliseid lahendusi, mis sobivad ka naisele.